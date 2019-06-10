Росія знову завдала ударів по мирному населенню в Сирії. Загинули щонайменше 6 жителів, ще чотири десятки поранені, - про це повідомила турецька державна агенція "Анадолу" з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії.

За їхніми даними, ВПС Росії та урядових сил Асада вдарили по кількох житлових районах у провінціях Ідліб та Хама.

Нагадаємо, у травні внаслідок обстрілів росіянами Ідліба загинуло понад 230 мирних жителів - з них чверть діти, поранено близько 700 людей. На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у застосування забороненої зброї щодо цивільного населення.