Росія завдала удару по мирному населенню в Сирії [ Редактировать ]
Росія знову завдала ударів по мирному населенню в Сирії. Загинули щонайменше 6 жителів, ще чотири десятки поранені, - про це повідомила турецька державна агенція "Анадолу" з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії.
За їхніми даними, ВПС Росії та урядових сил Асада вдарили по кількох житлових районах у провінціях Ідліб та Хама.
Нагадаємо, у травні внаслідок обстрілів росіянами Ідліба загинуло понад 230 мирних жителів - з них чверть діти, поранено близько 700 людей. На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у застосування забороненої зброї щодо цивільного населення.
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