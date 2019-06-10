В понедельник, 10 июня, в Кривом Роге произошло ЧП. На предприятии "Интервзрывпром" в результате несчастного случая погиб работник. Об этом пишет "Первый городской".

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Сообщается, что перевернулся погрузчик, в кабине которого находился 32-летний мужчина. Погрузчик наткнулся на горную породу и перевернулся. Мужчина, который находился внутри, выпал из кабины и попал под машину. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе 2-летний ребенок умер сразу после капельницы, а также, что под Тернополем мужчину жестоко убили в его же доме