В понедельник, 10 июня, в маршрутке №322, мужчина накинулся на женщину и избил ее. По словам пассажиров, за потерпевшую никто не заступился. Об этом говорится на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

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"Молодой парень избил взрослую женщину, причина была несущественная, но это ужасно, в маршрутке были мужчины, но никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит. Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и полицию", - говорится в сообщении.

Пользователи Facebook возмущены, что никто не заступился за женщину: "Главное, что фото успели сделать".





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