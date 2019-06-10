В селе Городница (Тернопольская область) произошел жуткий инцидент: мужчину зарезали в собственном доме, передает "УНН".

Известно, что тело 44-летнего погибшего нашли в его же частном доме, а на теле обнаружили колотую рану в области грудной клетки, а также шеи.

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Отмечается, что начато досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело мужчины направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким мужчину переехал поезд, а также в Киеве под кучей мусора нашли труп.