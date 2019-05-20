В Покровском районе города Кривой Рог из карьера сорвался и упал в воду 13-летний парень. От полученных травм он погиб, передает "УНН".

Сообщается, что вместе с погибшим была еще девушка-сверстник, она госпитализирована.

"19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на территории Покровского района в одном из карьеров со скалы сорвался парень. В результате падения от полученных травм он скончался. Тело мальчика 2006 года рождения направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Криворожском управлении ГСЧС, тело погибшего парня водолазы достали с 5-ти метровой глубины на расстоянии 3-х метров от берега затопленного карьера.

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