В Кривом Роге трагически погиб школьник [ Редактировать ]
В Покровском районе города Кривой Рог из карьера сорвался и упал в воду 13-летний парень. От полученных травм он погиб, передает "УНН".
Сообщается, что вместе с погибшим была еще девушка-сверстник, она госпитализирована.
"19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на территории Покровского района в одном из карьеров со скалы сорвался парень. В результате падения от полученных травм он скончался. Тело мальчика 2006 года рождения направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Как отметили в Криворожском управлении ГСЧС, тело погибшего парня водолазы достали с 5-ти метровой глубины на расстоянии 3-х метров от берега затопленного карьера.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло серьезное ДТП, а также что под Донецком трагически погибла семья с ребенком.
по теме
Женщина жестоко расправилась с сожителем
Во время употребления алкогольных напитков женщина убила ножом своего сожителя
Под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и погиб
В Днепропетровской области на микрорайоне Заречный погиб подросток
У Франції заарештували лідера терористичної організації ЕТА
32 роки тому члени ЕТА підірвали бомбу біля військової казарми - тоді загинули 11 людей, серед них і діти
Под Запорожьем в канале нашли трупы детей
В среду, 15 мая в Запорожской области погибли двое несовершеннолетних
Мужчина избил прокурора в очереди в магазин
В Черкассах мужчина напал на прокурора и ударил его в лицо