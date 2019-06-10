В понедельник, 10 июня, состоится футбольный бой между сборной Украины и сборной Люксембурга. Матч начнется в 21:45 и пройдет на Арене Львов.

Напомним, в предыдущем матче украинская сборная победила сборную Сербии в сухую со счетом 5:0.

Стартовые составы команд:

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Запасные: Панькив, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко, Лунин.

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Люксембург: Морис - Шано, К. Мартинс, Жерсон - Янс, О.Тилль, Баррейро, Мартинс – Родригес, В.Тилль, Да Мота.

Запасные: Шон, Кипс, Махмутович, Мальже, Селихович, Хольц, Бензи, Синани, Яниш, Тюрпель, Скендерович.

Раньше сообщалось о том, кто победил в финале Лиги наций. А также напомним, все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.