Кризис в Молдове: в ЕС сделали важное заявление [ Редактировать ]
Европейские представители Германии, Англии, Франции, Польши и Швеции сделали важное заявление касательно политического кризиса в Молдове. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте МИД Польши.
"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Молдове. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.
Также в сообщении отмечено, что все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами.
Напомним, 8 июня, депутаты парламента Молдовы проголосовали за принятие декларации, которая признает страну "захваченным государством".
Читайте о том, как проходили выборы в парламент Молдовы. А также члены Совет национальной безопасности и обороны Украины провели совещание в связи с ситуацией в Молдавии.
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