Европейские представители Германии, Англии, Франции, Польши и Швеции сделали важное заявление касательно политического кризиса в Молдове. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте МИД Польши.

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"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Молдове. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечено, что все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами.

Напомним, 8 июня, депутаты парламента Молдовы проголосовали за принятие декларации, которая признает страну "захваченным государством".

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