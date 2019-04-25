Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом сообщает Администрация главы государства.

Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.

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"Уволить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа.

Раньше сообщалось о том, что Порошенко одобрил решение СНБО.