Порошенко уволил посла Украины в Молдове [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом сообщает Администрация главы государства.
Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.
"Уволить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа.
Раньше сообщалось о том, что Порошенко одобрил решение СНБО.
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