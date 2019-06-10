Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность ситуацией в Молдове и заявил о том, что Украине нужна "европейская Молдова", а перспектива нового российского плацдарма влечет за собой угрозу для юга Украины.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности. Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал министр иностранных дел Украины.

Напомним, 8 июня, депутаты парламента Молдовы проголосовали за принятие декларации, которая признает страну "захваченным государством".

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