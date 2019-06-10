Ситуация в Молдове составляет угрозу для Украины - Климкин [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность ситуацией в Молдове и заявил о том, что Украине нужна "европейская Молдова", а перспектива нового российского плацдарма влечет за собой угрозу для юга Украины.
"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности. Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал министр иностранных дел Украины.
Напомним, 8 июня, депутаты парламента Молдовы проголосовали за принятие декларации, которая признает страну "захваченным государством".
Читайте о том, как проходили выборы в парламент Молдовы. А также члены Совет национальной безопасности и обороны Украины провели совещание в связи с ситуацией в Молдавии.
по теме
"Россия пытается изолировать Зеленского" - Климкин
Климкин считает, что российская сторона хочет изолировать Зеленского от мировых лидеров
Как решить конфликт с Венгрией: Климкин дал совет Зеленскому
Климкин рассказал Зеленскому, что необходимо сделать, чтобы наладить отношения между Украиной и Венгрией
Гороскоп на неделю: назван самый счастливый знак
Астролог рассказал, кому из знаков зодиака на этой неделе повезет больше всего
Волочкова шокировала шпагатом в воздухе (фото)
Балерина Анастасия Волочкова шокировала пользователей сети новым фото
Украина - Люксембург: стартовые составы команд
10 июня состоится футбольный поединок между сборной Украины и сборной Люксембурга