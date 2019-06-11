До +34: в Украину идет "дикая" жара [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, погода в Украине будет жаркой, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +34 градусов. Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"11-го июня в Украине будет царить жара. Температура воздуха днем составит +30 +34 градуса, в западных областях +27 +31 градус. Такие ярые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины. Будьте внимательны к себе и к окружающей среде", - предупредила метеоролог.
В западных областях, северной части и Винницкой области ожидаются дожди с грозами. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град.
"Что касается запада. Грозовые дожди маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса", - уточнила синоптик.
В Киеве вторник будет жарким: +30 +32 градуса, днем возможен локальный дождь с грозой. К концу недели жара в Украине даже усилится.
"По предварительным прогнозам, дыхнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник. Но уточнения, как всегда, за мной", - добавила Наталья Диденко.
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