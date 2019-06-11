Во вторник, 11 июня, в Конституционном суде Украины взрывотехники проверяют сообщение о минировании. Об этом сообщает "УНН".

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Примечательно, что именно в этот день в суде рассматривают вопрос конституционности указа президента о роспуске Рады.

"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а выпустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание", - сообщили сотрудники УГО, которые охраняют здание. На вопрос, будет ли проводиться эвакуация работник УГО сообщил, что "таких инструкций пока не поступало".

Напомним, ранее Зеленский приехал на заседание КСУ, а также о чем говорил президент на заседании КСУ.