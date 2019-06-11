В Киеве "заминировали" Конституционный суд [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, в Конституционном суде Украины взрывотехники проверяют сообщение о минировании. Об этом сообщает "УНН".
Примечательно, что именно в этот день в суде рассматривают вопрос конституционности указа президента о роспуске Рады.
"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а выпустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание", - сообщили сотрудники УГО, которые охраняют здание. На вопрос, будет ли проводиться эвакуация работник УГО сообщил, что "таких инструкций пока не поступало".
Напомним, ранее Зеленский приехал на заседание КСУ, а также о чем говорил президент на заседании КСУ.
по теме
В центре Киева легковушка столкнулась с такси (видео)
В понедельник, 10 июня, в Киеве произошло ДТП
Не вписался в поворот: "евробляхер" влетел в ТРЦ и разбился всмятку
В воскресенье, 9 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП
В Киеве женщина упала с моста в Днепр
В субботу, 8 июня, на линию "101" поступил вызов
Никто не мог помочь: девочка "сожгла" ноги на аттракционе (фото)
В загородном комплексе "ВышГора", который находится под Киевом, произошел ужасный инциндент с ребенком
Связали рабочих и грабили дом: воры обчистили особняк депутата от БПП
В Киевской области в одном из сел Обуховского района банда неизвестных проникли в дом народного депутата