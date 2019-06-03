Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента Украины в Конституционном суде. соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
Напомним, президент Зеленский уволил замглавы СБУ. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.
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