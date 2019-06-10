Роспуск Рады: у КСУ нет оснований для признания неконституционным указа [ Редактировать ]
У Конституционного суда нет никаких правовых оснований для признания неконституционным указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Об этом во время брифинга 10 июня заявил представитель главы государства в Конституционном Суде Федор Вениславский.
"Завтра в суде наша команда докажет, что указ президента является конституционным, и я убежден, что мы разобьем любые доводы, предоставленные оппонентами. Наша позиция в КС будет четкой и понятной: мы докажем, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украины" прекратила свое существование 29 марта 2016, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии Олега Ляшко. Господин Ляшко заявлял о выходе из состава коалиции "Европейская Украина" много раз, но в стенограмме пленарных заседаний этот факт был зафиксирован 29 марта 2016", - подчеркнул Федор Вениславский.
Он также напомнил, что в феврале того же года из коалиции вышли фракции БЮТ и "Самопомощь", после чего количество народных депутатов в ней стало меньше, чем требует Конституция Украины. По словам Федора Вениславского, отсутствие коалиции в парламенте очевидна, и этот факт не нуждается в особом доказательстве.
"Несомненным является тот факт, что на момент издания указа президента 21 мая 2019 новая коалиция депутатских фракций в парламенте образована ни была, - констатировал он. - То есть президент применил свое право на основе вполне четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований и досрочно прекратил полномочия Рады".
Кроме того, Федор Вениславский отметил, что при рассмотрении представления в Конституционном Суде будут предоставлены доказательства, что коалиция не существовала не только де-юре, но и фактически и не выполняла свои полномочия, закрепленные Конституцией.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда. А также Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области и уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.
по теме
"Продолжаете пробивать дно": Зеленский жестко обратился к депутатам
Зеленский записал резкое видеообращение депутатам Украины
Указ о роспуске Рады официально опубликован
Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады официально стал действующим
"Сделаем их вместе?": Зеленский обратился к украинцам
Зеленский после того, как Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства, обратился к народу
Досрочные выборы в Верховную Раду: Зеленский определился с датой
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля 2019 года
Задолженности горнякам: у Зеленского сделали важное заявление
Мендель прокомментировала ситуацию, сложившуюся с задолженностями горнякам