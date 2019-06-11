Роспуск Рады: о чем говорил президент на заседании КСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, Конституционный суд рассматривает роспуск Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание Конституционного суда, но вскоре его покинул.
Он появился в зале заседания после того, как председатель КСУ Наталья Шаптала объявила открытие заседания. Всего участие в заседании по делу о конституционности роспуска ВР принимают 17 судей КСУ.
Также на заседании присутствуют депутаты из числа подписавших представление.
Перед тем как покинуть заседание, Зеленский выступил с речью. Он отметил, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе.
"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады отвечает обоим этим критериям", - заявил президент.
По его словам, о соответствии "духу закона" свидетельствует много факторов. В частности, граждане Украины не верят Раде и аплодируют решению о ее роспуске.
"И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно все об этом знаете. И, думаю, примите справедливое решение, за которое нам не будет стыдно. И перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми", - сказал Зеленский.
Он добавил, что его юридическая позиция "неоспорима и безупречна", что докажет его представитель в КС.
После этого Зеленский заявил, что покидает зал Конституционного суда, чтобы никто не смел сказать, что решение было принято под давлением.
Ранее мы писали о том, что Зеленский приехал на заседание КСУ.
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