Женщина изрезала парня за то, что он помешал ей собрать одежду для отдыха. Об этом сообщает The Independent.

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Лесли Брэдбери впала в "патологическую" ярость и зарезала своего парня после того, как он попытался помешать ей собрать чемодан. Девушка заметила, что Гари убрал из чемодана несколько вещей, которые она уже упаковала в машину.

Полиция позвонила в дом пары и обнаружила, как парень истекает кровью. Его немедленно доставили в больницу для лечения. Судья узнала, что у девушки есть психическое отклонение. Она покупала вещи и защищала их "паталогическим" образом.

"Он это заслужил", - сказала девушка полиции. Злоумышленницу приговорили к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев. Ей также назначили курс лечения в психиатрической клинике.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком похитили мужчину и вымогали деньги, а также что в парке мужчина с ножом устроил зверскую резню.