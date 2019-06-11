Девушка-шопоголик зарезала парня из-за пары платьев [ Редактировать ]
Женщина изрезала парня за то, что он помешал ей собрать одежду для отдыха. Об этом сообщает The Independent.
Лесли Брэдбери впала в "патологическую" ярость и зарезала своего парня после того, как он попытался помешать ей собрать чемодан. Девушка заметила, что Гари убрал из чемодана несколько вещей, которые она уже упаковала в машину.
Полиция позвонила в дом пары и обнаружила, как парень истекает кровью. Его немедленно доставили в больницу для лечения. Судья узнала, что у девушки есть психическое отклонение. Она покупала вещи и защищала их "паталогическим" образом.
"Он это заслужил", - сказала девушка полиции. Злоумышленницу приговорили к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев. Ей также назначили курс лечения в психиатрической клинике.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком похитили мужчину и вымогали деньги, а также что в парке мужчина с ножом устроил зверскую резню.
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