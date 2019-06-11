Ревнивый муж до смерти забил женщину [ Редактировать ]
В Белой Церкви медики госпитализировали женщину, которая была уже без сознания и с множеством травм на теле. Сотрудники скорой помощи немедленно обратились в полицию для расследования этого дела.
Известно, что 38-летняя женщина скончалась в реанимации. Данную информацию опубликовали на сайте полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что перед происшествием женщина употребляла алкоголь со своим сожителем, у которого случился приступ ревности. Мужчина избил женщину: нанес женщине множественные телесные повреждения, которые, как выяснилось позже, оказались смертельными.
Подозреваемый задержан полицией. Следствие открыло уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Если вина мужчины будет доказана, то он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.
Раньше сообщалось о том, что в Мариуполе ребенок сел в кастрюлю с кипятком, которую заранее подготовила его мать для того, чтобы искупать. Ребенок получил ожоги 30% тела и был экстренно госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы Мариуполя. А также девочка "сожгла" ноги на аттракционе, а под Одессой горе-мать уронила младенца в яму с фекалиями.
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