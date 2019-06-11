Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій, - про це поінформував заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.
За його словами, звільнені: очільники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. Також Зеленський звільнив із посади главу МЗС Павла Клімкіна, та вніс подання на призначення головним диломатом Вадима Пристайка - чинного заступника глави Адміністрації президента.
А ще Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Бухарєв - колишній керівник податкової міліції за часів прем'єрства Тимошенко.
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