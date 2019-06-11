Розпуск Парламенту: Володимир Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський виступив з промовою в залі суду. Президент заявив, що рішення про розпуск Ради повністю відповідає закону, до того ж, цього хочуть самі українці, адже рівень довіри до Парламенту нижчий 4 відсотків