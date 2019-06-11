Судова тяганина навколо "Каховка Протеїн Агро". Сьогодні вищий касаційний господарський суд відновив засідання із розгляду справи найбільшого переробника сої в Україні.

Нагадаємо, підприємство неодноразово наражалося на рейдерські атаки з боку конкурентів - за сприяння деяких служителів Феміди.

Під стінами вищого касаційного господарського суду - пообіді зібралися десятки активістів. Прийшли із вимогами - позбавити статусу судді скандальну Лілію Катеринчук. Активісти стверджують: Катеринчук неодноразово ухвалювала завідомо неправомірні рішення по справі "Каховка Протеїн Агро". Начебто, упереджено підтримувала одну із сторін конфлікту та відстоювала інтереси рейдерської компанії "Каховка Пром Агро".

"У цьому суді працює суддя Катеринчук, яка виконує замовлення. Намагається віджимати бізнес по всій країні і через корупційну зв'язку вони виконують замовлення 15 братів Сегалів. Брати Сегали - це російські рейдери, які свого часу обікрали банк "Надра", - наголосив Олексій Сидоренко, лідер ГО "Національний спротив".

Вже втретє заявляють про відведення судді Катеринчук представники фінустанови, в якій рейдерська компанія "Каховка Пром Агро" набрала кредитів, а згодом вирішила оголосити себе банкрутом - із заставним майном заводу з переробки сої.

Минулі два клопотання про відведення - служителька Феміди відхилила. Тепер ці дії оскаржують у касаційній інстанції.

"Суддя Катеринчук систематично порушує процесуальний Кодекс України, що проявляється що проявляється у нехтуванні законних прав та інтересів товариства "Комерційний банк "Надра", - заявив Роман Присяжнюк, представник ПАТ КБ "Надра Банк".

Потерпіла від рейдерства та фінансових втрат сторона просить розширену колегію клопотання все ж задовольнити. І зрештою, відвести Лілію Катеринчук від справи та дати хід розгляду питання банкрутства рейдерської "Каховка Пром Агро".

"Суддя Катеринчук має зацікавленість у здійсненні спору оскільки нехтування правами ПАТ КБ "Надра Банк" та положенню процесуального кодексу України у частині розгляду відводу- свідчить про упередженість", - наголосив Роман Присяжнюк, представник ПАТ КБ "Надра Банк".

А от представники комітету кредиторів виступили проти - вважають, для відведення від справи скандальної судді - підстав немає.

"У випадку, якщо обставини стали відомі стороні у справі, то вона їх має заявити протягом 2 днів з дня виявлення таких обставин. Тому, ці такі обставини справи - можуть мати наслідком залишення без розгляду заяви", - наголосив Роман Бабій, голова комітету кредиторів.

У нарадчій кімнаті, колегія провела майже півгодини. Одіозну Катеринчук її колеги, від ведення справи - вирішили не відстороняти.