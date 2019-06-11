З російського журналіста Івана Голунова зняли всі обвинувачення. Сьогодні його звільнять з-під домашнього арешту.

Кореспондента інтернет-видання "Медуза" затримали 6 червня - нібито за збут наркотиків. Під час обшуку вдома у Голунова знайшли кокаїн. Сам журналіст стверджував, що наркотики йому підкинули. А переслідування пов'язував з журналістською діяльністю.

Іван Голунов проводив розслідування про поховальний бізнес, доходи від якого надходили високопоставленим силовикам.