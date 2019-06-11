Де знайшли зниклу картину да Вінчі? Та в якій країні заборонять лікувати гомосексуалізм? Про це та інше - в нашому огляді.

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Гоночна машина на великій швидкості влетіла у натовп глядачів під час ралі в угорському місті Тоткомлош. Момент аварії потрапив на відео. Постраждали щонайменше 11 людей. Двох доправили в лікарню в критичному стані. Поліція відкрила кримінальне провадження, але вже відомо, що пілот боліда не впорався з керуванням.

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Влада Німеччини планує заборонити так звані "конверсійні теорії" - простіше кажучи, ідеї, що геїв і лесбіянок можна "перевчити" і зробити гетеросексуалами, - про це заявив міністр охорони здоров'я країни, Йенс Шпан. Шпан - сам відкритий гей - вважає, що гомосексуалізм не хвороба, а значить - лікування не вимагає. Він також підкреслив: вкрай важливо переконати людей приймати їх ЛГБТ-дітей такими, якими вони є.

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В Північній Кореї влаштовують публічні страти. Такі дані - результат чотирирічної роботи дослідників з Сеула. Вони опитали понад півтисячі людей, які втекли з КНДР до інших країн. Проаналізувавши відповіді, вчені дійшли висновку, що влада країни має щонайменше 323 об'єкти для публічних страт. Жертв найчастіше розстрілюють, іноді - вішають. Найчастіше таким чином карають людей за прозаїчні речі - приміром, за крадіжку їжі або худоби.

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Найдорожча картина в історії "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі - знайшлася на яхті саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Раніше її вважали зниклою. Нагадаємо, полотно "Спаситель світу" пішло з молотка за рекордні 450 мільйонів доларів в Нью-Йорку у 2017 році. Його повинні були виставити в філії Лувра в Абу-Дабі торік у вересні, але відкриття відклали. Незабаром після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що картина зникла.

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Єгипет зажадав повернути погруддя фараона Тутанхамона з Великої Британії. Відповідний запит до Лондона єгипетське посольство направило після того, як стало відомо, що 4 липня пам'ятник виставлять на торги в аукціонному будинку Christie's. У Каїрі вважають, що мають "етнічне право" на репатріацію скульптури. Скульптура, вік якої перевищує 3 тисячі років, зображує Тутанхамона в образі бога сонця Амона. За даними газети Financial Times, її оціночна вартість понад 5 мільйонів доларів. Зараз артефакт є частиною приватній колекції.

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У США чоловік вигуляв найбільшого представника котячих у світі. Це - гібрид тигра и лева на ім'я Аполлон. Важить хижак 319 кілограмів і може бігати зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Прогулянку з чотирилапим велетнем зняв на відео на виклав на свій YouTube-канал. За дві доби ролик набрав понад 120 тисяч лайків.

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Доббі - вільний. Камера спостереження в США зняла моторошну істоту, яка дуже нагадує ельфа Доббі з фільмів про Гаррі Поттера. Ролик опублікувала американка на своїй сторінці у Facebook. В полі зору камери спочатку з'являється тінь, а за нею - худа дивна істота. Вона має довгі ноги, вигнуті незвичайним чином, і великі зігнуті вуха. Відео за кілька днів зібрало понад 8 млн переглядів та безліч коментарів. Одні користувачі припускають, що це привид або казкова істота, інші - що це фейк.