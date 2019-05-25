Бекирову очень плохо, его силы на исходе - адвокат [ Редактировать ]
Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет Крым.Реалии.
"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", - сообщил адвокат.
По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.
"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", - сообщил Велиляев.
Раньше сообщалось о том, что политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора.
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