Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора [ Редактировать ]
Украинский политзаключенный Александр Кольченко после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд. Об этом заявила российская правозащитница Татьяна Щур, сообщает "Укринформ".
Она сообщила о встрече адвоката с Кольченко и знакомстве политзаключенного с документами Уральской правозащитной группы, составленными по итогам их общения с прокуратурой по поводу максимального веса посылок и передач, который по закону сейчас может превышать 20 кг. Щур рассказала, что Кольченко не поступают газеты.
"Сегодня адвокат (Уральской правозащитной группы, - ред.) посетил Александра Кольченко. Подробности такие: его поместили в СИЗО 30 апреля, вернулся в отряд он 10 мая. В целом Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее", - рассказала правозащитница.
Щур назвала причину последнего помещения Кольченко в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики". Притом, что, по ее словам, "Саша вообще никогда ее не употребляет". Правозащитница еще добавила, что первое помещение Кольченка в ШИЗО также было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова "общежитие" он употребил слово "барак".
Ранее сообщалось, что трибунал ООН завершил слушания по делу украинских моряков.
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