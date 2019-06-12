Химикаты в реке Рось: что говорят экологи [ Редактировать ]
Из реки Рось в Винницкой области, где произошла утечка химических веществ, специалисты взяли пробы воды и уточнили данные касательно количества ядохимикатов.
По данным экологической инспекции, в водоем вылилось почти 900 литров химикатов. Об этом заявил первый заместитель начальника Госэкоинспекции в Винницкой области Игорь Осадчук в эфире одного из украинских телеканалов.
"По уточненным данным в воду попало 880 литров гербицидов и фунгицидов. Хочу еще раз всем отметить, что данные о том, что в воду упал инсектицид Нурал Б не подтверждается", - сказал Осадчук.
Отмечается, что ранее правоохранители сообщали об около 300 литров химикатов.
Напомним, ДТП произошло утром, 9 июня, в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.
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Из реки Рось в Винницкой области, где произошла утечка химических веществ, специалисты взяли пробы воды
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