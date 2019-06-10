В Винницкой области, в результате ДТП в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса. Однако среди них не было инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. Такое заявление сделал заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, сообщает местное издание "Вежа".

"Все эти вещества - это вещества второго-третьего класса опасности. После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день. По состоянию на 8 утра 10 июня в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму", - подчеркнул чиновник.

Такие нормы превышены только непосредственно на месте попадания гербицидов и фунгицидов в воду. Отмечается, что та часть водоема ограждена специальными лентами, а местное население предупредили об опасности.

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В притоке реки Рось и ближайших водоемах не зафиксирована гибель рыбы или другой фауны.

Сейчас мы наблюдаем повышение температуры, поэтому рыба может погибнуть из-за недостаточности кислорода в воде. Но массового мора рыбы или лягушек мы не фиксируем. Если увидим мертвую рыбу - сначала выясним, от чего она погибла, а затем будем сообщать.

Замглавы ОГА также сообщил, что жители населенного пункта - 257 жителей села - обеспечены питьевой водой. Чиновники обещают следить за уровнем загрязненности воды в круглосуточном режиме.

Из реки Рось в Винницкой области, где произошла утечка химических веществ, специалисты взяли пробы воды. Напомним, ДТП произошло утром, 9 июня, в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.