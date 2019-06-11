Как скрыть номер в Telegram [ Редактировать ]
Многие пользователи мессенджера регулярно задаются вопросом: как скрыть номер в Telegram? Разработчики повысили уровень безопасности пользователей и добавили эту важную функцию. Для того, чтобы скрыть номер в Telegram, необходимо сделать всего несколько простых шагов.
Для этого необходимо зайти в "Настройки", затем в "Конфиденциальность", далее "Номер телефона" и там можно выбрать, кто именно сможет видеть ваш номер телефона.
Любой пользователь Telegram может выбрать, чтобы номер видели только контакты, все пользователи, либо же, чтобы его не видел никто.
Ранее сообщалось, что Facebook запретила устанавливать свои приложения на Huawei, а также что Android 10 избавит смартфоны от раздражающей функции.
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