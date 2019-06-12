Звезде "Кадетства" перед смертью угрожали - адвокат [ Редактировать ]
Совсем недавно ушла из жизни Ирина Цывина, звезда таких популярных сериалов, как: "Кадетство", "Брак по-соседски", "По ту сторону смерти". На момент смерти Цывиной было всего 55 лет. Так, 18 апреля телезрители навсегда попрощались с актрисой, передает "Собеседник.Ru".
Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Цывиной, заявила, что незадолго до смерти актриса начала опасаться за свою жизнь. Ей регулярно поступали угрозы разного характера.
Адвокат сообщила, что в последнее время она помогала актрисе бороться за наследство супруга Александра Благонравова.
По словам Юлии, в определенный момент в адрес актрисы посыпались анонимные угрозы. Адвокат добавила, что по роковому совпадению всего лишь через неделю после того, как были завершены последние судебные формальности, Ирина Цывина скончалась.
Ранее сообщалось, что Джулия Робертс рассказала, как случайность помогла стать звездой.
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