Популярная актриса Эми Шумер не так давно стала мамой. В отличии от своих звездных коллег, Эми старается все больше времени проводить с ребенком. Однако фанаты считают, что это влияет как на график звезды, так и на ее состояние.

Критике подверглось новое фото, на котором уставшая Шумер позирует с малышом, уснувшим прямо на ней. "Как можно так плохо выглядеть?", - спрашивают подписчики.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поразила фигурой в бикини.