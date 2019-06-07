Известную актрису высмеяли за неопрятный внешний вид [ Редактировать ]
Популярная актриса Эми Шумер не так давно стала мамой. В отличии от своих звездных коллег, Эми старается все больше времени проводить с ребенком. Однако фанаты считают, что это влияет как на график звезды, так и на ее состояние.
Критике подверглось новое фото, на котором уставшая Шумер позирует с малышом, уснувшим прямо на ней. "Как можно так плохо выглядеть?", - спрашивают подписчики.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поразила фигурой в бикини.
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