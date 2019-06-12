Как выглядит самый большой в мире кот (фото) [ Редактировать ]
Защитники животных показали самого большого в мире кота весом более 300 килограмм. Пятилетний кот по имени Аполло является гибридным потомком самца льва и тигрицы. Об этом пишет издание Daily Mail.
Потрясающими кадрами животного поделились защитники животных Майк Холстон и Коди Антл. Они регулярно берут с собой на прогулку этого "милого" кота.
Некоторые зоологи сравнивают Аполло с самым крупным видом доисторического саблезубого тигра, который весил до 400 килограмм.
Ранее сообщалось, что в Крыму нашли дельфина с мутацией, а также что в Одессе нашли мертвого дельфиненка.
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