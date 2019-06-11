У берегов Крымского полуострова нашли необычного дельфина. У животного наблюдается мутация хвостового плавника, у него присутствует лишняя "лопасть" хвоста. Об этом пишут "Новости Крыма".

Причем, такая мутация является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. По их словам, подобная аномальная особенность еще не была зафиксирована нигде в мире.

"Существует некоторый объем данных касательно зафиксированных мутаций среди китообразных, однако именно такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире", - отметили представители организации.

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Они также заявили, что до этого встречались аномалии позвоночника, как например, врожденный сколиоз, а также костей черепа, наличие лишней пары плавников в хвостовой части тела и другие. Также известно о случаях "сиамских близнецов".

Специалисты подчеркнули, что, аномалия плавника не доставляет дельфину больших неудобств и по скорости плавания он не уступает другим особям своего вида.

Фото: Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море"

Ранее мы писали о том, что стая дельфинов выбросилась на берег Новой Зеландии.