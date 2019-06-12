Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны и поблагодарил президента банка Сумми Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил о готовности развивать сотрудничество.

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"Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал президент.

Он добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективно. Зеленский подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Президент напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, на которой был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.

Раньше сообщалось о том, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий и его заместитель Олег Чурий обсудили с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым текущей ситуации в экономике Украины и на финансовом рынке.

А также глава Национального банка Яков Смолий вечером 25 мая провел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским.