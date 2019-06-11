Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и его заместитель Олег Чурий обсудили с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым текущей ситуации в экономике Украины и на финансовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

В течение встречи Яков Смолий рассказал о последовательной монетарной политике Национального банка, направленную на снижение уровня инфляции до 5% в 2020 году. Он также отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с Фондом уже в этом году.

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Известно, что участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей.

Кроме того, Яков Смолий напомнил присутствующим представителям международной организации о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца этого года новую стратегию реформирования финсектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

Со своей стороны представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк. Они также отметили необходимость сохранения независимости Национального банка, ведь, как показывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики.

Раньше сообщалось о том, что Национальный банк Украины установил официальный курс на 11 июня. В этот день доллар продолжит свое падение, а гривна снова укрепится. А также Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.