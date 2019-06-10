Популярные таланты современного шоу-бизнеса пытаются реализовывать себя не только, как артисты, но в качестве бизнесменов. Так известные супруги Королева и Глушко владеют не маленьким бизнесом в Москве. У певицы Наташи Королевой имеется сеть салонов красоты, которая приносит неплохой доход паре, а вот Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) пытался реализовать себя, как фитнес-тренер и даже открыл спортивный центр в центре города.

Известно, что фитнес-центр продержался всего три года и обанкротился несколько месяцев назад.

Сергей Глушко занимался с клиентами в индивидуальном порядке. Сама же Наташа Королева была частым гостем спортивного клуба, но это не помогло.

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"Цена за аренду помещения здесь очень высокая. А желающих тренироваться у Тарзана было не так много. Поэтому фитнес совершенно не окупался",- рассказали новые владельцы клуба.

Раньше сообщалось о том, что, муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.