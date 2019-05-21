Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан, в очередной раз возбудил подписчиков в Instagram оголенным торсом.

"Шорт - лук от радостного меня вам всем", - подписал фото Тарзан.

Поклонники стриптизера комментировали:

"Красавчик", "Отличная форма. Вы молодец, пример для многих мужчин. Так держать", "Сергей, какой ты красивый", "Нельзя быть на свете красивым таким".

Раньше сообщалось о том, что муж Наташи Королевой разделся на камеру. А также муж Наташи Королевой ошарашил поклонников новым видео.