Муж Наташи Королевой покорил поклонников голым торсом (фото) [ Редактировать ]
Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан, в очередной раз возбудил подписчиков в Instagram оголенным торсом.
"Шорт - лук от радостного меня вам всем", - подписал фото Тарзан.
Шорт - лук от радостного меня вам всем ! #тарзан #тарзаншоу #отличноенастроение
Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Поклонники стриптизера комментировали:
"Красавчик", "Отличная форма. Вы молодец, пример для многих мужчин. Так держать", "Сергей, какой ты красивый", "Нельзя быть на свете красивым таким".
Раньше сообщалось о том, что муж Наташи Королевой разделся на камеру. А также муж Наташи Королевой ошарашил поклонников новым видео.
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