Продовжити санкції проти РФ за окупацію Криму домовилися постійні представники країн ЄС. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, закликавши Раду Європи підтримати це рішення та "посилити тиск на Кремль у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму".

Європейські санкції зокрема передбачають заборону на інвестиції в Крим та Севастополь, а також на імпорт до ЄС товарів з окупованого півострова. Продовження санкційного режиму, як очікується, затвердять на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі 17 червня.