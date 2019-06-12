Работа над наведением порядка с тарифами продолжается, однако для некоторых изменений нужен действенный парламент и новые законы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.

Он отметил, что Владимир Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности снижения тарифов для населения.

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"Но это должно происходить так, чтобы не вызвать девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - отметил Андрей Герус.

По его словам, комплексный план для решения этого вопроса будет включать несколько пунктов:

снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов,

демонополизация энергетических рынков

правил предоставления субсидий

Герус добавил, что также необходимо увеличить добычу газа, привлекая для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену голубого топлива на 20-30%.

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Он также отметил важность энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда. Ведь чем ниже потребления энергоресурсов, тем меньше счет за оказанные услуги.

Раньше сообщалось о том, что 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ появился в указе на сайте главы государства. А также Зеленский подписал 15 указов на увольнения губернаторов. А в Кабмине анонсировали назначение новых глав ОГА.