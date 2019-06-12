У Зеленского заявили о необходимости изменения Конституции [ Редактировать ]
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в украинскую Конституцию нужно вносить изменения. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".
Представитель президента в Раде также подчеркнул, что конституционная комиссия должна быть восстановлена. А аргументировал Стефанчук эту мысль так - "президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".
"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии", - выразился представитель президента.
Он считает, что при изменении основного закона стоит обратить внимание на права и свободы граждан, а не полномочия президента страны и парламента.
"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - сказал Стефанчук.
Стефанчук акцентировал на том, что за государством должны быть закреплены сервисные функции, так как в этом и есть суть либертарианства.
"Наша цель - украинская либеральная экономика", - заявил чиновник.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента. А также у нового президента Украины Владимира Зеленского есть четкий план действий, которые он должен осуществить в течение 100 дней.
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