Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в украинскую Конституцию нужно вносить изменения. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".

Представитель президента в Раде также подчеркнул, что конституционная комиссия должна быть восстановлена. А аргументировал Стефанчук эту мысль так - "президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии", - выразился представитель президента.

Он считает, что при изменении основного закона стоит обратить внимание на права и свободы граждан, а не полномочия президента страны и парламента.

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", - сказал Стефанчук.

Стефанчук акцентировал на том, что за государством должны быть закреплены сервисные функции, так как в этом и есть суть либертарианства.

"Наша цель - украинская либеральная экономика", - заявил чиновник.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента. А также у нового президента Украины Владимира Зеленского есть четкий план действий, которые он должен осуществить в течение 100 дней.