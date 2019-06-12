Сутки в ООС: какая обстановка на Донбассе [ Редактировать ]
С начала суток боевики 12 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских военных из запрещенного оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований России наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в ООС.
Также известно о том, что 11 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 фактов связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами, 12 фактов связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами, 10 краж.
По подозрению в участии в составе вооруженных формирований России задержаны и переданы в правоохранительные органы 2 человека. Выявлено 28 административных правонарушений.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. А также боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.
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