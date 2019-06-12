Более 30 человек получили тюремный строк за покушение на президента [ Редактировать ]
Суд вынес приговор 32 подозреваемым, которых судили за попытку покушения на президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Подсудимых приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает издание "Youm7".
На скамье подсудимых оказались 292 человека, которые помимо попытки покушения на президента обвинялись в попытке организовать убийство экс-наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также в ряде террористических атак, жертвами которых в разное время были мирные граждане, сотрудники правоохранительных органов и судьи.
Двоих обвиняемых оправдали, еще 29 получили по 15 лет тюрьмы, 36 подсудимых приговорили к десяти годам, а еще 81 - к пяти. Остальные получили менее значительные сроки.
Власти страны расследовали два дела, связанные с попыткой убийства ас-Сиси. Оба эпизода произошли в 2015 году. Один из них случился в Каире, другой - в Мекке, куда президент приезжал для совершения паломничества.
Ранее мы писали о том, что возле дома Зеленского задержали людей с оружием.
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