КСУ рассматривает дело о роспуске Рады: последние подробности [ Редактировать ]
Большая палата Конституционного суда Украины приступила к закрытой части слушаний по делу об указе президента Украины Владимира Зеленского на счет роспуска Верховной Рады Украины. Об этом сообщает "Униан".
"Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда Украины объявляю завершенным. Конституционный суд не завершил свою работу и переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу. Решение по этому делу будет обнародован на официальном сайте Конституционного суда", - сказала председатель Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.
Представители Верховной Рады и представитель президента в Конституционном суде Украины ответили на вопросы судей.
Также стало известно о том, что на заседании КСУ выступил постоянный представитель парламента в КС Анатолий Селиванов. А после этого стороны зачитали конечные речи, и суд перешел к закрытой части пленарного заседания.
Раньше сообщалось о том, что 11 июня, Конституционный суд Украины рассматривает законность указа президента о роспуске Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание. А также напомним, что у Конституционного суда нет никаких правовых оснований для признания неконституционным указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
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