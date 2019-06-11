Єгипет вимагає від Британії повернути бюст Тутанхамона [ Редактировать ]
Єгипет зажадав повернути бюст фараона Тутанхамона з Великої Британії.
Відповідний запит до Лондона єгипетське посольство направило після того, як стало відомо, що 4 липня скульптуру виставлять на торги в аукціонному домі Christie's. У Каїрі вважають, що мають "етнічне право" на репатріацію.
Бюст, вік якого перевищує 3 тисячі років, зображує Тутанхамона в образі бога сонця Амона. За даними газети Financial Times, його оціночна вартість - понад 5 мільйонів доларів. Зараз артефакт - у приватній колекції.
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