12 июня боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 12 июня одного оккупанта уничтожены и 3 ранены", - сообщили в ООС.

Там также добавили, что с начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил три раза.

Раньше сообщалось о том, что на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. А также боевики увеличили количество обстрелов. Также на Донбасс прибыли российские снайперы.