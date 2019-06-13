Facebook розробить інструменти для захисту від шкідливого контенту [ Редактировать ]
Компанія Facebook оголосила про відкриття у Лондоні інженерного центру, який створюватиме технічні інструменти для захисту від шкідливого контенту.
Зазначається, що до кінця 2019 року Facebook cтворить у новому центрі 500 нових робочих місць, у тому числі 100 - пов'язані з розробками в галузі штучного інтелекту.
Частина нових співробітників працюватиме над виявленням і видаленням шкідливого контенту та фальшивих облікових записів.
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