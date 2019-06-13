Компанія Facebook оголосила про відкриття у Лондоні інженерного центру, який створюватиме технічні інструменти для захисту від шкідливого контенту.

Зазначається, що до кінця 2019 року Facebook cтворить у новому центрі 500 нових робочих місць, у тому числі 100 - пов'язані з розробками в галузі штучного інтелекту.

Частина нових співробітників працюватиме над виявленням і видаленням шкідливого контенту та фальшивих облікових записів.