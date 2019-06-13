Фристайліст прокатався на даху сміттєпереробного заводу [ Редактировать ]
Фристайліст зі шведської олімпійської збірної Єспер Т'єдер показав свою майстерність у Копенгагені. Катався на даху тамтешнього заводу з перероблення сміття.
На 85-метровій будівлі побудували штучний гірськолижний спуск, для якого сніг і мороз не потрібні. Офіційно атракціон відкриють наприкінці літа.
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