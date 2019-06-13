На заході України оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
На Заході України штормове попередження. За даними синоптиків, у більшості західних областей грози. Зливи, град та шквали обіцяють у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-франківській областях.
Пориви вітру подекуди сягатимуть до 20 метрів за секунду. Негода на заході вируватиме увесь тиждень. У столиці ж зберігається спека понад 30 градусів із позначкою "плюс".
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