Пориви вітру подекуди сягатимуть до 20 метрів за секунду

На Заході України штормове попередження. За даними синоптиків, у більшості західних областей грози. Зливи, град та шквали обіцяють у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-франківській областях.

Пориви вітру подекуди сягатимуть до 20 метрів за секунду. Негода на заході вируватиме увесь тиждень. У столиці ж зберігається спека понад 30 градусів із позначкою "плюс".