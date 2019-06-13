В четверг, 13 июня, в Киеве закрыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединяет Арку дружбы народов и Владимирскую горку, и среди киевлян известен как "мост Кличко". Об этом сообщает "Информатор".

Мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти, там дежурит муниципальная охрана.

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Они рассказывают, что ремонт начнут ближе к вечеру.

Пешеходный мост открыли 25 мая. Мэр Киева Виталий Кличко испытал его на прочность. Однако в тот же день на новом пешеходном мосту треснуло стекло. Позже ситуация повторилась. Стекло заменили и Кличко призвал его "беречь".