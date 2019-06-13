23-летняя Яна Рудомино срочно нуждается в помощи. Родные и близкие просят всех неравнодушных помочь спасти жизнь молодой девушки.

Друзья, диагноз , который мы боялись услышать больше всего , подтвердился - миоэпителиальная карцинома( рак носоглотки). Злокачественная опухоль, которая быстро прогрессирует. Я не знаю , что писать в таких случаях , просто просим о помощи, чтобы сохранить Яне жизнь. Знаем точно, что опухоль прогрессирует, давит на левый глаз и ухо, уже на один глаз потеря зрения.

"Многие спрашивают, какая сумма нужна? Точно сказать не могут, так как она уже не операбельна, химия или облучение тоже будет видно позже, та как все результаты анализов, которые есть, отправлены по разным клиникам, но, увы, много отказов, так как диагноз редчайший, и многие не хотят браться. На данный момент, сумма варьируется от 100 000 евро, так как лечение скорее всего будет за границей, ожидаем ответа от клиник, в надежде найти того самого, кто сможет взять нашу Яночку. С мира по нитке, не будьте равнодушными, каждая гривна/ копейка может спасти жизнь", - говорят родные Яны.

Контактное лицо - Дарвис Виктория - 0955212032