14 июня православная церковь 14 июня вспоминает мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.

Традиции 14 июня

По юлианскому календарю с этого дня наступает первый летний месяц – июнь, получивший в старину название "изок" ‒ кузнечик. Тем самым наши пращуры подмечали, что именно в июне появляются эти маленькие насекомые. Другое название месяца "червень". В древности это слово обозначало багряный (красный) цвет, который на Руси считался символом красоты и победы. В первый летний месяц природа окончательно побеждала холода, а вокруг расцветали цветы и яркая зелень. Ещё июнь славится самыми длинными днями и самыми короткими ночами.

Читайте также Троица: что нельзя делать в праздник

В народе Устинов день воспринимался как забор – тын, отделяющий весну от лета: "Устин – между маем и июнем тын". В этот день запрещалось ставить заборы, в противном случае у того, кто ослушается, может случиться пожар.

Устинов день посвящали посеву гречихи. Если у божьей коровки лохматые передние лапки – сеяли раннюю гречиху, если лохматые средние – среднюю, если задние – позднюю.

Считалось, что в день Устина и Харитона можно избавиться от докучливых людей, не дающих другим покоя. Чтобы это сделать срывали ивовый прут и втыкали его между своим следом и следом неприятного человека.

Приметы на 14 июня

Красное утро – красный налив ржи.

Утром пасмурно – к урожаю яри.

Радуга в первой половине дня – к дождю.

Бледное солнце утром – к вечеру выпадут осадки.

Сосна звенит, а дуб стонет – к буре.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Если грачи ходят по траве, а лягушки выползли на берег, будет дождь.

Дождливый и пасмурный день – к урожаю льна и конопли.

Если небо хмурится, а цветы лютика раскрылись, то дождя не будет.

Лебеди вечером раскричались – на дождливую погоду.

Скворец начал своих детенышей летанию обучать – пора сеять гречку.

Сон с 13 на 14 июня исполнится тогда, когда вы про него забудете.

Читайте также, что нужно святить на Троицу в церкви.