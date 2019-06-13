Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день [ Редактировать ]
14 июня православная церковь 14 июня вспоминает мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.
Традиции 14 июня
По юлианскому календарю с этого дня наступает первый летний месяц – июнь, получивший в старину название "изок" ‒ кузнечик. Тем самым наши пращуры подмечали, что именно в июне появляются эти маленькие насекомые. Другое название месяца "червень". В древности это слово обозначало багряный (красный) цвет, который на Руси считался символом красоты и победы. В первый летний месяц природа окончательно побеждала холода, а вокруг расцветали цветы и яркая зелень. Ещё июнь славится самыми длинными днями и самыми короткими ночами.
В народе Устинов день воспринимался как забор – тын, отделяющий весну от лета: "Устин – между маем и июнем тын". В этот день запрещалось ставить заборы, в противном случае у того, кто ослушается, может случиться пожар.
Устинов день посвящали посеву гречихи. Если у божьей коровки лохматые передние лапки – сеяли раннюю гречиху, если лохматые средние – среднюю, если задние – позднюю.
Считалось, что в день Устина и Харитона можно избавиться от докучливых людей, не дающих другим покоя. Чтобы это сделать срывали ивовый прут и втыкали его между своим следом и следом неприятного человека.
Приметы на 14 июня
- Красное утро – красный налив ржи.
- Утром пасмурно – к урожаю яри.
- Радуга в первой половине дня – к дождю.
- Бледное солнце утром – к вечеру выпадут осадки.
- Сосна звенит, а дуб стонет – к буре.
- Грачи играют – на хорошую погоду.
- Если грачи ходят по траве, а лягушки выползли на берег, будет дождь.
- Дождливый и пасмурный день – к урожаю льна и конопли.
- Если небо хмурится, а цветы лютика раскрылись, то дождя не будет.
- Лебеди вечером раскричались – на дождливую погоду.
- Скворец начал своих детенышей летанию обучать – пора сеять гречку.
Сон с 13 на 14 июня исполнится тогда, когда вы про него забудете.
Читайте также, что нужно святить на Троицу в церкви.
по теме
Вознесение Господне: приметы и запреты
6 июня отмечается большой православный праздник - Вознесение Господне
Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Вознесение Господне
Вознесение Господне - важный день для всех верующих
Вознесение Господне 6 июня: что можно делать
6 июня православные отмечают большой праздник - Вознесение Господне
Приметы на 4 июня: что нельзя делать в Соловьиный день
По приметам на 4 июня предсказывали погоду на ближайшие дни
Приметы на 13 июня: что нельзя делать
В народном календаре 13 июня отмечается - Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник