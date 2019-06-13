В Оманській затоці відбулась атака двох нафтових танкерів [ Редактировать ]
Кілька годин тому невідомі атакували два нафтові танкери в Оманській затоці. Про це повідомляють світові ЗМІ. У районі перебування суден було чути звуки вибухів.
А морські порти в Омані та Пакистані отримали сигнали лиха. Інформації про постраждалих поки що немає. Подібний інцидент стався місяць тому: біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів були атаковані чотири нафтові танкери.
Два з них належали Норвегії, ще два Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам. Рада Безпеки ООН звинуватила у нападі Іран. Проте офіційний Тегеран заперечив свою причетність.
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