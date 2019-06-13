Арсен Аваков закликав усіх кандидатів готуватись до виборів чесно [ Редактировать ]
30 заяв про спробу підкупу та 25 про незаконну агітацію уже зареєстрували в МВС. І порушили дві кримінальні справи через підкуп.
Міністр внутрішніх справ закликав кандидатів готуватися до виборів чесно, проводити кампанію відповідно до закону та співпрацювати з МВС. Арсен Аваков повідомив, що робоча група Міністерства відновила свою роботу і продовжує взаємодіяти з ЦВК та громадянською мережею ОПОРА.
"Позиція МВС на будь-яких виборах буде незмінною - політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників. Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість системи МВС на парламентських виборів, я особисто прийняв рішення не брати політичній участі в цих виборах і не балотуватися в народні депутати. Я, як міністр, чесно виконаю свої обов'язки по координації поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, міграційної служби та Нацгвардії", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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