Скандал навколо Facebook: Цукерберг міг бути причетний до витоку особистих даних [ Редактировать ]
Черговий скандал навколо "Фейсбуку". Цукерберг міг бути особисто причетним до витоку даних користувачів - з'ясувала преса. У чому його звинувачують? - знає Дмитро Анопченко.
Навколо "Фейсбуку" і без того скандал за скандалом. Особисті дані мільйонів користувачів передавалися стороннім компаніям, друзям і партнерам - створювалися преференції. Марка Цукерберга викликали зі звітом до парламенту Канади, але він відмовився прийти. За розслідування діяльності компанії взялися Мін'юст і палата представників Конгресу США .
І ось зараз масла у вогонь підлила газета The Wall Street Journal. У свіжому номері пише мовляв, керівництво соціальної мережі і особисто Цукерберг винні. Оскільки вважали за краще не дотримуватися правил і цьому, нібито, є прямі підтвердження.
Газета отримала email, якими обмінювалися перші особи Facebook. З них стає зрозуміло, -збереження даних вони свідомо вирішили не робити пріоритетом.
І Марку Цукербергу тепер доводиться за це розплачуватися. Двічі звітував перед конгресменами. Запевняючи мовляв, надалі буде дбайливіше поводитися з персональними даними користувачів. В кінці травня на щорічних зборах 80% незалежних акціонерів проголосували за його відставку. Але голосів за звільнення все одно не вистачило.
У списку найдорожчих брендів світу Facebook зараз на 6 місці - один лише бренд соцмережі коштує 158 мільярдів доларів. Але судячи з усього, це ненадовго. Будь-які скандальні новини б'ють в першу чергу по фінансах. І як тільки почнеться розслідування конгресу, а законодавці налаштовані дуже жорстко - вартість буде знижуватися і серйозно.
І якщо все зайде дуже далеко, творцеві соцмережі все ж таки доведеться піти на крок, якого він так прагне уникнути: погодитися на свою відставку з поста глави ради директорів - щоб врятувати саму компанію.
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